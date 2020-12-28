Asgari ücret açıklandı! Son dakika 2021 asgari ücret ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanın günlerdir dört gözle beklediği 2021 asgari ücretin ne kadar olacağı cevabını buldu. 2021 asgari ücret açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık’ta üçüncü toplantısını 22 Aralık’ta gerçekleştirdi. Milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek olan asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısında belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında hem işveren hem işçi temsilcilerinin hem de Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) asgari ücret görüşlerine başvuruldu.

Asgari ücrete zam ne kadar?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." açıklamasında bulunarak asgari ücretin 3 bin TL’nin üzerinde olması gerektiğini söyledi.

TÜİK 2021 asgari ücret için teklifini komisyona sandı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını paylaştı.

2021 asgari ücret ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışan yeni ücreti merak ediyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt asgari ücret ve net asgari ücret kaç TL? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son yaptığı toplantıda 2021 yılı Asgari ücret belli oldu.

2021 asgari ücret brüt 3577

Asgari ücret net 2890 TL oldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılan toplantı saat 10.30'da başladı. 2021 yılı asgari ücretin belirlendiği toplantıda belirlenen 2021 yılı asgari ücreti Bakan Zehra Zümrüt Selçuk biraz sonra canlı yayında açıklanacak.

Bugüne kadar asgari ücret artışlarında enflasyonun dikkate alındığı ve 3-5 puan üstünde zam yapıldığı görülüyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik enflasyon tahmini dikkate alındığında, yüzde 17.18 ya da yüzde 19.18 artış olabilecek. Buna göre net asgari ücret 2.724 ya da 2.770 liraya çıkacak. Geçtiğimiz yıl için asgari ücrete 15,03 oranında zam yapılmıştı. Yüzde 15,03 zam oranı sonucu Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olmuştu.

2021 AGİ ne kadar oldu?

AGİ kaç para? 2021 asgari ücret ile birlikte AGİ miktarı da artmış oldu. 2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

2020 yılı AGİ şu şekilde ödeniyordu:

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL