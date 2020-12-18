Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar 2021?

2021 Asgari ücret kaç lira, ne kadar olacak? Bu yılın asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?

Asgari ücret açıklandı mı?

2021 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında toplanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK başkanlığında yaptı.

Vatandaşlar 2. asgari ücret toplantısı nasıl sonuçlandı, 2. asgari ücret görüşmesinde nasıl kararlar alındı merak ediyor.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. /

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

Toplantı sonrası TİSK'ten yazılı bir açıklama, "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" ifadeleri kullanıldı.

Asgari ücret 1. toplantısında neler oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Bakan Selçuk açıklama yaparak, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.