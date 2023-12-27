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Siyaset Asgari ücret açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Siyaset

Asgari ücret açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-27 20:05:00 - 2023-12-27 20:14:48
Asgari ücret açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Son dakika... 2024 yılı asgari ücreti açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan mesajında, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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