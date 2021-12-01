Milyonların gözü kulağı asgari ücret kararında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık Çarşamba günü bir araya geldi. Pek çok kişi ise “Asgari ücret ne zaman belli olacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Asgari ücret 9 Aralık’ta mı belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yılki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.

Asgari ücret zam oranının dördüncü toplantıya kalmadan üçüncü toplantının ardından açıklanması bekleniyor.