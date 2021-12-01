Asgari ücret 4 bin TL mi olacak? İşte Erdoğan’ın açıklamasındaki o heyecanlandıran vurgu!

Asgari ücretler uzun süredir hükümetin de gündemini meşgul ederken bugüne kadar yapılan açıklamalarda ortak görüş ‘enflasyonun üzerinde zam’ yapılacağı yönünde oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" dedi. Pazarlığın başladığı gün işverenin ve işçi kesiminden asgari ücret için ilk rakamlar gelirken, Erdoğan’ın bu açıklaması milyonlarca çalışanın umudunu arttırdı.

Peki asgari ücret 4 bin TL mi olacak? Bu sorunun cevabını verebilmek için yaşanan sürece ve açıklamalar bakmak gerekiyor.

Hükümetin işverenlerle yaptığı anketten ne çıktı? Sendikaların ilk talepleri ne oldu. Pazarlıkların başladığı 1 Aralık 2021 tarihine kadar yaşanan süreç, asgari ücrete yapılacak zam oranı için ne söylüyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

İş verenler ne diyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, bakanlığın işveren ve işçilerle yürüttüğü asgari ücret anket çalışmasının özet sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı işkolunda yapılan ankette, katılımcıların yüzde 34’ü asgari ücretin 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. İşverenlerin yüzde 19,3’ü ise “3 bin 251-3 bin 500 lira”, yüzde 13,7 de “3 bin 751-4 bin lira” arasında olmalı cevabını verdi.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 74,3’ü, asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını belirtti, yüzde 25,7’si ise ‘hayır’ cevabını verdi.

İşçinin talebi ne?

Ankete katılan çalışanların yüzde 37,3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi. Asgari ücretin 4 bin 500 lira üzerinde olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 21,8 oldu.

Ankete katılanların yüzde 61’i ailede tek çalışan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 59,7’si asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açmayacağını bildirdi. Ayrıca katılımcıların yüzde 13’ü ek iş yaptığını söyledi.

Profesyonel yöneticilerin ağırlık olan kısmı yani yüzde 34’ü de asgari ücretin 6 bin liranın üzerinde olması gerektiğini dile getirdi.

Sendikaların görüşleri

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da işçiler adına asgari ücret konusunda ortak yazılı açıklama yaptı. Rakam zikredilmedi ancak talepler sıralandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bu açıklamadan önce asgari ücretin net 5 bin 200 TL olması gerektiğini duyurdu. Ayrıca tüm çalışanlar için 1000 liralık iyileştirme talep edildi.

Siyasi liderlerin rakam açıkladığı asgari ücret konusunda yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuç merakla beklenirken, iş dünyasının iki önemli kurumundan MÜSİAD enflasyonun 10 puan üzerinde zam yapılmasını dile getirdi. TÜSİAD ise 2016 yılındaki gibi yüzde 25 zammı işaret etti.

Büyük bir artış mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışanların mağdur edilmeyeceğini sık sık dile getirirken en umut veren açılmayı AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptı. Erdoğan "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması anketlerden çıkan ağırlıklı talep ve iş dünyasının işaret ettiği rakamların üzerinde bir artış olarak yorumlandı. 2022 asgari ücretin 4 bin TL olma ihtimalini güçlendirdi.

Kaynak: TGRT HABER