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Ekonomi Asgari ücret 3 bin lira oldu mu? | Asgari ücret ne kadar 2021
Ekonomi

Asgari ücret 3 bin lira oldu mu? | Asgari ücret ne kadar 2021

Asgari ücret açıklandı mı? | Her sene olduğu gibi bu yıl da aralık ayı asgari ücretli çalışanlar için bir hayli heyecanlı geçti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay içerisinde üç toplantı gerçekleştirdi. Son toplantı ise bugün tamamlanacak. Vatandaşlar bu sebeple asgari ücretin ne kadar olduğunu, yüzde kaç zam yapıldığını araştırıyor. Asgari ücret 3 bin lira oldu mu? | Asgari ücret açıklandı mı 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:11:00 -
Asgari ücret 3 bin lira oldu mu? | Asgari ücret ne kadar 2021

Asgari ücret zam oranı 2021 | Gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında. Komisyon son toplantı için bir araya geldi. Vatandaşlar bu sebeple asgari ücret zammının ne zaman saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücret 3 bin lira oldu mu? | Asgari ücret ne kadar 2021

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün yapıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı bu toplantıda. Toplantıda 2021 asgari ücret rakamları belirlenecek. İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.

Geçen hafta gerçekleşen komisyonunu üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.  Söz konusu rakam göz önünde bulundurularak zam yapılırsa maaşlar ve AGİ'ye yüzde 20 zam yansıyacak.

Milyonlarca çalışan maaşlarının 3 bin liranın altında olmasını arzu etmiyor. Konu hakkında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, "İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir" dedi.

2021 AGİ ne kadar?

Maaşlara TÜİK rakamlarına göre zam yapılırsa AGİ’lere yüzde 20 zam yansıyacak. Şayet AGİ yüzde 20 artarsa rakamlar şöyle olacak:

                                                        2020                      2021 

Bekar                                            220,73TL              264,87 TL

Evli eşi çalışmayan                      264,87 TL            317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu     297,98 TL            357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      331,09 TL            397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      375,23 TL            450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      375,23 TL            450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      375,23 TL            450,27 TL

Evli eşi çalışan                             220,73 TL               264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               253,83 TL           304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               286,94 TL           344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               331,09 TL           397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               353,16 TL           423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               375,23 TL           450,27 TL

 

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