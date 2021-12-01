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Ekonomi Asgari ücret 2.toplantısı ne zaman? Asgari ücret ayın kaçında açıklanacak?
Ekonomi

Asgari ücret 2.toplantısı ne zaman? Asgari ücret ayın kaçında açıklanacak?

Merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı sona erdi. Gözler şimdiden ikinci toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret hangi gün açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:50:00 - 2021-12-01 15:55:28
Asgari ücret 2.toplantısı ne zaman? Asgari ücret ayın kaçında açıklanacak?

Milyonlarca çalışanını merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık’ta toplandı. İlk toplantının ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücret ne zaman belirlenecek?

Asgari ücret 2.toplantısı ne zaman? Asgari ücret ayın kaçında açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yılki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hükümetimiz ve biz çalışanlar ilk defa ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te, üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.

 

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