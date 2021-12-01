Asgari ücret 2022 son dakika açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri hatırlatılarak nasıl bir fiyat düzenlemesi olacağının sorulması üzerine, bunun yarından önce açıklanmasının, başlayacak müzakerelerin ciddiyetini kaybettireceğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Yarın müzakereler bir başlasın. Asgari ücret, bildiğiniz gibi devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü yapı içindeki bir komisyon tarafından belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da ücretin belirlenmesinde, ülkenin sosyal ve ekonomik durumunu, ücretlere fiilen ödenen, özellikle ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak tespit ediliyor. Bizler de tabii bakanımızla ve ilgili arkadaşlarımızla bu işin müzakerelerini yaptık. Toplumun tüm kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ettik, mücadele ediyoruz. İnşallah bu asgari ücret çalışmasında da işçimizi enflasyondan, fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden koruyacağız. Çok daha hayırlı bir neticeyi inşallah alacağız."

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?

Şimdi 2022 şartlarında sizden yine böyle bir babayiğitlik bekleniyor galiba." sözü üzerine Erdoğan gülerek, şunları söyledi: "Yani bundan endişeniz var mı? Babayiğitlik bize yakışır. Evelallah, biz de babayiğitliğimizi inşallah şu anda gerek ilgili bakanım gerekse heyeti gerekse yine aynı şekilde çalışma arkadaşlarım, genel başkan yardımcılarım, milletvekillerimiz, hep birlikte geniş bir istişare yapmak suretiyle, sendika temsilcileriyle falan da yapılan görüşmeler neticesinde inşallah çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz."

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret toplantıları ne zaman başlıyor? Milyonlarca çalışanan merakla beklediği asgari ücret zammı pazarlığı için süreç bu hafta başlıyor. İlk toplantı 1 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu rakamın toplumu tatmin edecek, bir seviyede olacağına inanıyorum" dedi. 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için, işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek.

Zam masasında işçileri, Türk-İş, Hak-İş ve Disk, işverini ise TİSK temsil edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zam oranının, enflasyonun üzerinde olacağı mesajını vermişti. Görüşmelerde, vergi indirimi dahil bir çok seçenek masada olacak. Asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni yılda geçerli olacak ücretin, aralık ayının ilk yarısında belirlenmesi bekleniyor.