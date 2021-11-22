Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret 4 bin üzeri our mu?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. 2022 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyon ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Gelecek ayın başında işçi ve işveren kesiminin 2022 yılı için zam pazarlığı yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde toplanacak son kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.

Asgari ücret 5 bin 200 TL olur mu?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında dört kez bir araya gelecek. Çalışmalar sonunda belirlenen rakam ise milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin 4 bin 500 liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti. İşte, 2022 asgari ücret zammında son durum. İşçi tarafında DİSK'in bir açıklaması var. Türkiye'deki şartlar gereği asgari ücretin geldiği boyut. Bunun refah artışının işçiye yansıması için DİSK bunun 5 bin 200 lira olmasını bekliyor. Peki asgari ücrette 5 bin 200 lira mümkün mü?

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret oldukça yoğun bir kitleyi ilgilendiriyor. 7 milyona yakın kişi asgari ücretle çalışıyor. Daha üst kademelerdeki çalışanların maaşı da asgari ücrete göre değerlendiriliyor. Bu konuyla ilgili çok değişik öneriler var. Hükümet tarafından, işçi ve işveren tarafından formüller hazırlanıyor. DİSK'in önerisi şu verginin tamamı devlet tarafından karşılansın diyor. 1400 liralık bir kesinti mevcut. Bu öneri ne kadar gerçekleştirilebilir. Bunu yapılan araştırmalarda göreceğiz. Şurası kesin. Devlet vergi aşamasında ve SGK prim paylarında bir destek göreceğiz. Devletinde bu işte elini taşın altına koyacağını görüyoruz.

Asgari ücrete yüzde kaç zam var?

Toplumun beklentisi enflasyonun üzerine bir zam konulması. Refah payı da eklendiğinde en azından beklenti yüzde 25'lerin üzerinde... 'Bu oran şimdiden yüzde 25'in üzerinde gerçekleşecek' diye biliriz. Enflasyon oranı bize bu rakamı gösteriyor. Bu işin bide işveren tarafı var . Asgari ücretlini 4 bin 203 lira işverene maliyeti var.

Asgari ücretten vergi kalkacak mı?

İşveren cephesinden SGK prim paylarında vergi oranlarında bir indirim istiyor. Devlet belli oranlarda feragat edecek. Hükümet asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek. Çalışanların bu süreçten pozitif çıkması toplumun huzuru açısından çok önemli."

2022 asgari ücret zammı ne kadar?

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre Merkez Bankası’nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına Aralık ayının ilk haftasında başlayacak. İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. 2021 asgari ücret brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak verilmekte.