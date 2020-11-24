Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret son dakika! AGİ’ye ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret ne kadar olacağı yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, TÜRK-İŞ ile işveren temsilcilerinin bir araya gelip 2021 yılı asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık’ta toplanıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 15 zam yapılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammına ilişkin olarak “Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

Net asgari ücret ne kadar?

Bakan Selçuk, "2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2020 yılı için 2 bin 324 liraya çıkardık. Enflasyondan arındırılmış reel değere bakıldığında net asgari ücreti yüzde 132 oranında artırmış durumdayız.” dedi.

2021 yılı asgari ücrete ne kadar zam var?

Asgari ücret zammı enflasyon oranına göre belirlenmekte. Orta Vadeli Program kapsamında 2020 yılı enflasyon beklentileri tahmini olarak yüzde 12.1 olurken 2021 yılı için tahmini enflasyon beklentisi yüzde 8 olarak açıklandı.

Merkez Bankası enflasyon beklentisine göre, yüzde 9.4 oranında alacağı tahmin edilmekte. Bu oran gerçekleşmesi durumunda 2021 yılı asgari ücret net 2 bin 542 TL olurken, asgari ücret brüt ise 3 bin 220 TL olması bekleniyor.

Enflasyon Merkez Bankası’nın beklentileri doğrultusunda yani yüzde 12.1 oranında açıklanması durumunda ise asgari ücret net 2 bin 605 TL, asgari ücret brüt 3 bin 299 TL’ye yükselmesi beklenilmekte.

Türk-İş asgari ücret zam talebi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsilen Türk-İş bulunacak. Türk İş Sendikası tarafından 2021 senesi için en az yüzde 15 oranında zam talep etmesi, alım gücünün azalması nedeniyle bu oranın yüzde 25’e kadar çıkabileceği öne sürülüyor.