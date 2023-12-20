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Ekonomi Asgari ücret 20 bin lira olabilir! 'Nasıl?' diye soranlara şifreyi verdi: Oranlar hakkında bomba iddia…
Ekonomi

Asgari ücret 20 bin lira olabilir! 'Nasıl?' diye soranlara şifreyi verdi: Oranlar hakkında bomba iddia…

Yeniakit Publisher
2023-12-20 13:17:00 -
Asgari ücret 20 bin lira olabilir! 'Nasıl?' diye soranlara şifreyi verdi: Oranlar hakkında bomba iddia…

2024 yılı asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Yapılan görüşmelerde üçüncü toplantıda iş veren önerisi değerlendirilecek son toplantıda ise karar verilecek. Peki asgari ücret görüşmelerinde son durumu ne olacak? Yüzde 45'mi yoksa yüzde 50'mi zam yapılacak? SGK Uzmanı Özgür Kaya o rakama dikkat çekti..

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/asgari-ucret-20-bin-lira-olabilir-nasil-diye-soranlara-sifreyi-verdi-oranlar-hakkinda-bomba-iddia-70302

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