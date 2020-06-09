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Aktüel

ASFİM’de fitness kursuna kayıtlar başladı

Büyükşehir belediyesinin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri de (ASFİM) hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 15 Haziran’da kapılarını açıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:59:42 -
ASFİM’de fitness kursuna kayıtlar başladı

Büyükşehir belediyesinin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri de (ASFİM) hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 15 Haziran’da kapılarını açıyor. ASFİM’de ilk etapta sadece fitness kursu verilecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan ASFİM merkezlerini normalleşme sürecinde etap etap hizmete sunacak. İlk etapta Elmalı, Manavgat, Varsak, Kepez, Konyaaltı ASFİM, 15 Haziran’da vatandaşların kullanımına açılacak. ASFİM’de 8 Haziran’da başlayan yeni dönem kayıtları 13 Haziran’a kadar devam edecek.



Sadece fitness kursu açılacak


ASFİM’in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, 8 - 13 Haziran tarihleri arasında yeni dönem kayıtları için internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. ASFİM’de Covid-19 önlemi kapsamında sadece Fitness kursu açılacak.



Gerekli önlemler alındı


ASFİM’lerde Covid-19 önlemleri kapsamında spor yapacak vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı’nın salgın yönetimi ve çalışma rehberi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, uzun süre kapalı kalan ASFİM salonların dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Spor salonlarını kullanacak vatandaşlar salona girişte ve çıkışta maske takacak. Girişlerde vatandaşların ateşi ölçülecek. Step aerobik, zumba ve pilates gibi grup dersleri yapılamayacak.

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