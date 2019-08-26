Asfaltlama ile kaldırım çalışmaları sürüyor Kilis Belediyesi tarafından asfalt ile kaldırım çalışmaları sürüyor.

Kilis Belediyesi tarafından asfalt ile kaldırım çalışmaları sürüyor.

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mollahamit Mahallesi enkaz temizleme ve asfalt yama çalışması, Barış Mahallesi, Büyükkütah Mahallesi, Albay İbrahım Karaoğlanoğlu Mahallesi, Öncüpınar Mahallesi ve İzzettin İyigün Mahallesi kaldırım yapım ve tamiratı çalışmalarını tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.