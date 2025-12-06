  • İSTANBUL
Yerel Asfalt silindirinin içinden çıktı! Tam 102 kilo
Asfalt silindirinin içinden çıktı! Tam 102 kilo

Kocaeli’de durdurulan bir TIR’ın dorsesindeki asfalt silindir makinesine gizlenen 102 kilo metamfetamin, narkotik ekiplerinin dikkatiyle ortaya çıkarıldı.

Kocaeli’de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan asfalt silindir yüklü TIR’dan uyuşturucu çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda asfalt silindir makinesi yüklü TIR’ı durdurdu.

 

 

Narkotik köpeği de kullanılan aramada TIR’ın dorsesinde yüklü bulunan asfalt silindir makinesinin silindir kısmına gizlenmiş 100 paket halinde 102 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

