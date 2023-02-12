Aşevi için mutfak ekip ve ekipmanları satın alınacak
Güngören Belediyesi’nce Aşevi için Mutfak Ekip ve Ekipmanları Alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında 93 İş Kaleminden Oluşan Mutfak Ekipmanları Alım İşi yapılacak. İhale Güngören Belediyesi İhale Odası -1.Kat’ta 06.03.2023 günü saat 10:00’da yapılacak. Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün içerisinde teslim tamamlanacak.
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