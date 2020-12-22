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Kadın - Aile Aşerme neden olur? Aşerme nasıl geçer?
Kadın - Aile

Aşerme neden olur? Aşerme nasıl geçer?

Hamileliğin en bilinen belirtilerinden biri olan aşermek neden olur? Aşerme durumu nasıl geçirilir? Hamileliğin kaçıncı ayında aşerme ortaya çıkar?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:15:00 -
Aşerme neden olur? Aşerme nasıl geçer?

Hamilelik döneminde yaşanan hormon değişiminden dolayı, kadın vücudu biyolojik ve psikolojik açıdan bazı yeniliklerle tanışır. Günden güne büyüyen karın, bünyeye göre değişen kilo ölçümü, duygu geçişleri gibi durumlar hormonların anneye sunduğu bazı yeniliklerdendir.

Aşerme neden olur?

Gebeliğin her döneminde farklı şeylere aşerilebilir. Kalori ihtiyacının arttığı zaman tatlı ve çikolata ön plana geçer. Ayrıca B vitamini eksikliğinde de çikolataya aşerme artar. Beta karoten ihtiyacı artmışsa şeftaliye aşerilebilir. Özellikle ilk 3 ayda ağızdaki acı tadı gebeyi bu dönemde tüketebileceği toksik maddelerden koruma amaçlı bir mekanizmadır. Zira toksik olabilen maddelerde bitter (acı) tadı mevcuttur. Oysaki bu duygu son 3 ayda kaybolur.

Aşermek sadece yiyecek ile değil pika dediğimiz yiyecek dışı şeylere karşı da aşırı bir istek olarak ortaya çıkabilir. Toprak, kil, kömür, kibrit, tebeşir, sabun, kül ve bunun gibi normalde ağza alınmayacak şeyler tüketilebilir.

Hamilelikte ne zaman aşerme olur?

Gebelik boyunca devam eden ya da sadece gebeliğin ilk üç ayı süren aşerme durumunda farklı besinlere istek duyulabilir. Turşu, baklava, gazlı içecek en sık duyulanları olsa da toprak, kil, kiremit tozu, limontuzu, nişasta, un, kabartma tozu gibi istekler de söz konusu olabiliyor.

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