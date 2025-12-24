Asensio durdurulamıyor: Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'nda da sahne aldı!
Trendyol Süper Lig’de çıktığı son 9 maçta 12 gole doğrudan katkı vererek fırtınalar estiren Marco Asensio, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçını da boş geçmeyerek ağları sarsarken; 29 yaşındaki yıldız bu sezonki toplam gol sayısını 9’a yükseltti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe’nin tek golü Marco Asensio’dan geldi. İspanyol futbolcu, son haftalardaki yükselen grafiğini kupada da devam ettirdi. Müsabakaya 11’de başlayan Asensio, 43. dakikada penaltıdan topu filelere gönderdi. Asensio, bu sezon sarı-lacivertli formayla toplam 9. golüne imza attı.
Asensio, derbide 90 dakika sahada kaldı.