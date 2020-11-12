AselsanNET’te hedef yeni teknolojiler ve ihracat

5 ana faaliyet alanında çalışmalar yürüten ASELSAN’ın şirketi AselsanNET, artan ihtiyaçları dikkate alarak yeni bir yatırımı hayata geçirdi. Bu sayede var olan kabiliyetlerde bir dizi iyileştirme ve kapasite artışına gidildi. Büyüyen kadro da dikkate alınarak yeni bir binaya taşınıldı. 33 ilde 34 bayiyle geniş bir satış ve pazarlama ağına sahip olan AselsanNET, yapılan yatırımla bu ağı daha etkili yönetmeyi ve daha etkin çözümler üretmeyi hedefliyor.

Ihracata odaklanacak

Şirket, öncelikli olarak devam eden projeleri tamamlamayı amaçlıyor. Yurt dışı pazarlara açılmayı da önemli bir gündem maddesi olarak ele alan şirket, ihracata odaklanmayı ve Türkiye’de başarıyla gerçekleştirdiği sistem çözümlerini dünyaya açmayı planlıyor.