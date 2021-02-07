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Ekonomi ASELSAN’ın silah üretimine “proje bazlı devlet yardımı
Ekonomi

ASELSAN’ın silah üretimine “proje bazlı devlet yardımı

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya’da yapılacak silah ve silah sistemleri üretim tesisi yatırımının “proje bazlı devlet yardımı” uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:47:00 -
ASELSAN’ın silah üretimine “proje bazlı devlet yardımı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya’da yapılacak silah ve silah sistemleri üretim tesisi yatırımı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Sabit yatırım tutarı 830 milyon TL

Kasım 2019’da başlayan yatırım 3 yıl içinde tamamlanacak, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Sabit yatırım tutarı 830 milyon 692 bin 17 lira olarak öngörülen proje sonunda 168 ilave istihdam sağlanması ve 30 nitelikli personel çalıştırılması hedefleniyor. Yatırım süresi sonunda yılda 1000 adet silah sistemi, 5 bin adet hafif kalibre silah ve 240 adet orta kalibre silah üretilmesi hedefleniyor.

Sağlanacak destekler

Yatırım projesine, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (Vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 75, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 25 milyon lira) sağlanacak. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

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