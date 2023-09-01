ASELSAN'ın gözü olacak: O şirket ile Elektronik Harp Sistemi siparişi milyar doları aştı! Herkes şaştı kaldı

ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Elektronik Harp Sistemleri ile ilgili 465 milyon TL ve 25 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yoluyla duyuruldu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada yapılan sözleşme kapsamındaki teslimatların 2028 yılında tamamlanacağı aktarıldı. Bu kapsamda hangi sistemin tedarik edileceğine dair bilgi paylaşılmadı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektronik Harp Sistemleri ile ilgili 31 Ağustos 2023 tarihinde, 465.000.000,- TL ve 25.000.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.”

SSB’den ASELSAN’a milyar TL’lik yeni sipariş

ASELSAN’ın Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamaya göre Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasındaki Kent Güvenliği projesi sözleşmesinde değişiklik yapılmıştı. Bu bağlamda Savunma Sanayii Başkanlığı, Kent Güvenliği projesinde ek sipariş gerçekleştirmişti.

Siparişin değeri 929.268.100,- TL ve 75.864.350,- dolar olarak açıklanmış ve KAP üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

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“ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin 11.08.2023 tarihinde sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN’a toplam 929.268.100,- TL ve 75.864.350,- ABD Doları tutarında ilave “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi” siparişi verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.”