ASELSAN'ın derinlerdeki DERİNGÖZ’ü Gölcük'te ziyaretçilerle buluşacak

ASELSAN tarafından "derinlerin milli gözü" olarak nitelendirilen DERİNGÖZ Otonom Su Altı Aracı, Gölcük sularında kabiliyetlerini sergileyecek.

Su altındaki farklı görev ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen DERİNGÖZ, mayın karşı tedbir faaliyetleri, kritik su altı altyapılarının korunması, su altı boru hatlarının izlenmesi, su altı keşfi ve liman koruma görevlerinde kullanılabiliyor.

Otonom görev yapabilme kabiliyetiyle öne çıkan sistem, su altındaki riskli ve erişimi güç bölgelerde keşif ve gözetleme faaliyetlerinin insan müdahalesi azaltılarak gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derinlerin milli gözü ASELSAN DERİNGÖZ Otonom Su Altı Aracı, Gölcük sularında. İzlemek isteyen tüm ziyaretçilerimizi TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DERİNGÖZ, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçiler tarafından yakından görülebilecek.