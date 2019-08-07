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ASELSAN'dan yeni ortaklık! İmzalar tamam

ASELSAN, TR Eğitim ve Teknoloji AŞ'nin yüzde 50'lik kısmının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) alınması için pay devri sözleşmelerini tamamladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
ASELSAN'dan yeni ortaklık! İmzalar tamam

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "TR Eğitim ve Teknoloji AŞ'nin yüzde 50'lik kısmının TUSAŞ Türk Havacılık ve Sanayii AŞ'den devralınmasına yönelik pay devri sözleşmeleri imzalanmış olup, gerekli ödeme ve tescil süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ilgili şablon ile ayrıca açıklama yapılacaktır." denildi. 

Açıklamada, şirketin, yurt içi ve dışında insan kaynakları çalışmaları yürütmek, bu konularda danışmanlık, koçluk ve akreditasyon hizmetleri vermek ve her kademede eğitim, öğretim, kültür, sanat, spor, fuar organizasyonu ve dijital pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek için 2018 yılında kurulduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
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