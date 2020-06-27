ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı! Sağlık Bakanlığına bildirildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini duyurdu.
Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.