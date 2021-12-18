ASELSAN'dan 'Katar' iddialarına cevap

Türk savunma sanayinin en önemli yapı taşı ASELSAN'ın, Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvurarak, "ASELSAN QATAR" markasını tescil ettirdiği öğrenildi.

Markanın tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu'nun resmi Marka İlan Bülteni'nde yayınlanarak duyuruldu.

Bu duyurunun ardından 'ASELSAN Katarlı oldu' iddiası bir anda gündem oldu.

ASELSAN yönetim kurulu başkanından iddialara cevap

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün de, ASELSAN'a yönelik Katar iddialarına yanıt verdi.

Görgün, haberlerin aldatıcı ve gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır" dedi.

Görgün'ün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

"hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır"

Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir. Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır.

ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır."

Daha önce Pakistan ve Ukrayna için başvuruda bulunuldu

Öte yandan ASELSAN'ın daha önce de Pakistan ve Ukrayna için marka tescili için başvuruda bulunduğu öğrenildi.