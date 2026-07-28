ASELSAN’dan Güvenden Gurura Belgeseli

Ambargoların ardından bir milletin bağımsızlık destanına dönüşen ASELSAN’ın hikayesinin anlatıldığı dört bölümden oluşan belgesel, ASELSAN Youtube kanalında yayınlandı.

Kıbrıs’ta EOKA’cı Rumların başlattığı kanlı Noel baskınının ardından, katledilen masum Kıbrıs Türklerinin görüntülerine yer verilen belgeselde, adaya çıkan kahraman Türk askerinin görüntüleri yansıtıldı. Kıbrıs Barış Harekatının trajik anlarından birisi olan Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe Muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselin çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.

ASELSAN’ın bilinmeyen öyküsü

Belgeselde inançlı bir avuç kahraman mühendisle 1975 yılında Ankara Necatibey’deki bir apartman dairesinde filizlenen, Macunköy Tesisleri ile kök salan, Akyurt ve Gölbaşı teknoloji üsleri ile sınırlarını aşan ASELSAN’ın teknoloji yolculuğu, hiç yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.

Belgeselde ASELSAN’ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk teslimata; İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’in ziyaretinden, tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesine uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının bilinmeyen anılarıyla izleyiciye aktarıldı.

İlk telsizden ÇELİKKUBBE’ye

Ambargolar karşısında yılmayan; yapılamaz denilen her şeyi ve daha fazlasını yaparak bugün bir dünya markasına dönüşen ASELSAN’ın ilk telsiz üretiminden, ÇELİKKUBBE’ye uzanan öyküsü belgeselin en dikkat çeken anlarını oluşturdu. Belgeselin müzikleri de dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.