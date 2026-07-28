  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent itirafları Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok Maariv korkusunu manşete taşıdı: Türk silahları İsrail sınırına iniyor Fransızca öğretimine yeşil ışık yakıldı! Kosova ile Fransa’dan 5 anlaşmaya imza AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye süreci ince işçilik aşamasında Başsavcılıktan Gülistan Doku soruşturmasına dair açıklama: Deliller organize şekilde karartıldı Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru! Putin, Batı’ya meydan okudu: Zafer için her şeyi yapacağız Bakan Işıkhan’dan tıbbi mama ödemesi paylaşımı Geleceğimize 3,1 milyar lira verdik Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza
Teknoloji ASELSAN’dan Güvenden Gurura Belgeseli
Teknoloji

ASELSAN’dan Güvenden Gurura Belgeseli

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ASELSAN’dan Güvenden Gurura Belgeseli

ASELSAN, yarım asrı aşan teknolojide bağımsızlık yolculuğunu, Güvenden Gurura Belgeselinde anlattı.

Ambargoların ardından bir milletin bağımsızlık destanına dönüşen ASELSAN’ın hikayesinin anlatıldığı dört bölümden oluşan belgesel, ASELSAN Youtube kanalında yayınlandı.

Kıbrıs’ta EOKA’cı Rumların başlattığı kanlı Noel baskınının ardından, katledilen masum Kıbrıs Türklerinin görüntülerine yer verilen belgeselde, adaya çıkan kahraman Türk askerinin görüntüleri yansıtıldı. Kıbrıs Barış Harekatının trajik anlarından birisi olan Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe Muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselin çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.

ASELSAN’ın bilinmeyen öyküsü

Belgeselde inançlı bir avuç kahraman mühendisle 1975 yılında Ankara Necatibey’deki bir apartman dairesinde filizlenen, Macunköy Tesisleri ile kök salan, Akyurt ve Gölbaşı teknoloji üsleri ile sınırlarını aşan ASELSAN’ın teknoloji yolculuğu, hiç yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.

 

Belgeselde ASELSAN’ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk teslimata; İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’in ziyaretinden, tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesine uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının bilinmeyen anılarıyla izleyiciye aktarıldı.

İlk telsizden ÇELİKKUBBE’ye

Ambargolar karşısında yılmayan; yapılamaz denilen her şeyi ve daha fazlasını yaparak bugün bir dünya markasına dönüşen ASELSAN’ın ilk telsiz üretiminden, ÇELİKKUBBE’ye uzanan öyküsü belgeselin en dikkat çeken anlarını oluşturdu. Belgeselin müzikleri de dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23