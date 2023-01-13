  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avukatları HSK'ya başvurdu! Devlet İmamoğlu'na hakim beğendiremiyor

Enerji krizinde ilk fire Macaristan’dan geldi! Rusya’ya yaptırımlar artık son bulmalı

Almanya'ya gitmişken... Hadi görelim seni Kılıçdaroğlu

Tarım Kredi Marketleri'nde son indirim duyuruldu! Ay sonunda bitecek: Yağ, tuvalet kağıdı, un...

Nereden nereye! 2 görüntü arasındaki fark içler acısı

Milletvekillerine Tik Tok yasağı konuldu! Peki ama neden?

İmamoğlu göreve geldikten bu yana felaketler İstanbul’un yakasını bırakmıyor Bir facia daha! Doğal gaz borusunu patlattı İşyerleri, arabalar yandı yaralılar var

Kırık dişi olanlar dikkat! Ölümcül dil kanseri oldu

Gizemli tarihi keşif: 5 bin 500 yıllık doğal eserler sergilenmeye başlandı! Satala Antik Kenti'ne ait!

Milli Muharip Uçak'la ilgili 'Yok artık' dedirten detay! Mete Yarar'ı şaşkına çevirdi
Ekonomi Aselsan'dan dev satış! Anlaşma KAP'a bildirildi
Ekonomi

Aselsan'dan dev satış! Anlaşma KAP'a bildirildi

Aselsan Elektronik ve Sanayi Ticaret A.Ş, yabancı bir müşterisi ile 74 milyon 557 bin dolarlık bir anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 16:46:00 -
Aselsan'dan dev satış! Anlaşma KAP'a bildirildi

Aselsan, uluslararası bir müşterisi ile 74 milyon 557 bin dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

Aselsan Elektronik ve Sanayi Ticaret A.Ş., uluslararası bir şirketle satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Aselsan'ın uluslararası bir müşterisi ile savunma sistemlerini kapsayan satış sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, toplam bedeli 74 milyon 557 bin dolar tutarında olduğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23