ASELSAN’dan çifte başarı

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ASELSAN, dünyanın en iyi işverenlerinin ve başarılı insan kaynakları ekiplerinin ödüllendirildiği “The Stevie Awards for HR Achievement”ta iki dalda ödül almaya hak kazandı. 2002’den beri verilen Stevie Ödülleri, iş dünyasının en prestijli global ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 26 farklı ülkeden 950’den fazla şirketin başvurduğu Stevie Ödüllerinin kazananları, dünya genelinde yüzden fazla bağımsız jüri üyesi ve 80.000’den fazla oy ile belirlendi. Sonuçlara göre ASELSAN, “İç İletişim”faaliyetleriyle Gümüş Ödül ve “Değerler İletişimi” faaliyetleriyle de Bronz Ödül’ün sahibi oldu.

İç iletişim projeleri çalışana değer kattı

ASELSAN;“gelişim” ve “birliktelik” değerinin odağında pek çok farklı projeyi hayata geçirdi. 1500’den fazla ASELSAN’lının dahil olduğu “Kurum İçi Turnuva”, çalışanlarının farklı hobilerine ASELSAN çatısı altında destek sağladığı “ASİL Spor ve Sanat Toplulukları”, yıl içinde en iyi projelerin ödüllendirildiği“İz Bırakanlar Ödül Töreni”, tüm staj ve yetenek programlarının iletişim stratejilerinin kurgulanması gibi pek çok farklı alanda projeler hayata geçirdi.

Buna ek olarak, “Gençliğe Deneyim Geleceğe İlham” mottosuyla gerçekleştirilen gençlik iletişimi, üniversite 2.sınıf öğrencilerinin online olarak ASELSAN içinden ve dışından uzmanlarla kariyerlerine fayda sağlayacak eğitimlerin verildiği “İş Hayatı 101”, kadın üniversitelilerle kadın çalışanların buluşturulduğu “Aramızda” webinar serisi, öğrencilerin doğru bölüm seçmeleri için deneyimlerin paylaşıldığı “ASELSAN Liselilerle Buluşuyor”, üniversite kariyer etkinlikleri ve yedi ayrı bölgede üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen “26-45/36-42 Webinarları” gibi projeler sayesinde ASELSAN, “İç iletişim”faaliyetlerinde Gümüş Ödül’e layık görüldü.

ASELSAN kurum kültüründe beş değer

ASELSAN’da, kurum kültürünü daha iyi tanımlamak ve yapılandırmak için yapılan çalışmalar doğrultusunda “birliktelik, gelişim, güven, mükemmellik ve yenilik” olmak üzere beş değer odağında iletişim stratejileri kurgulandı. Gönüllü çalışanların oluşturduğu “Değer Elçileri”, her yıl ASELSAN değerlerini yaşatmak için en az dört projede aktif olarak yer aldı.

Çalışanların projelere dahil edilmesi ile değerlerin bilinirliği, tutundurulması ve yaşatılması için 2019 yılından bu yana önemli adımlar atıldı. Potansiyel adaylara kurum kültürü ve değerleri hem kampüs etkinliklerinde hem de ASELSAN Yaşam Instagram hesabında tanıtılmaya devam ediyor. Tüm bu çalışmalar kapsamında ASELSAN, StevieAward 2022’de “Değerler İletişimi”faaliyetleriyle Bronz Ödül’ün sahibi oldu.