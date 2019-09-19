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ASELSAN’dan büyük görevlere “küçük asker”

Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşu ASELSAN, geliştirdiği akıllı Nano İHA’yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul’da sergiledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:54
ASELSAN’dan büyük görevlere “küçük asker”

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İHA’yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul’da sergiledi. Küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izleri düşük, kolaylıkla taşınabilen Nano İHA, hareketli kara ve deniz araçlarına entegre edilebiliyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebilen Nano İHA’nın önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklenmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:54
  1. ASELSAN
  2. Nano İHA
  3. TEKNOFEST İstanbul
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri

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