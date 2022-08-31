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Ekonomi ASELSAN'dan büyük başarı! Yatırımcılar sıraya girecek
Ekonomi

ASELSAN'dan büyük başarı! Yatırımcılar sıraya girecek

Ticaret Bakanlığı, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (ASELSAN) dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi. Yatırımcıların ilgisini çekecek bu karar ASELSAN'ın büyümesine katkı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 08:52:00 -
ASELSAN'dan büyük başarı! Yatırımcılar sıraya girecek

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Ticaret Bakanlığı kararıyla, Askerî Elektronik Sanayi ya da kısaca ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan Ankara merkezli savunma sanayisi şirketi, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi.

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