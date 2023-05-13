ASELSAN'dan 51 milyon dolarlık sözleşme!

ASELSAN'dan (#ASELS) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AB-412 EP SG Helikopteri Modernizasyonu ve Entegrasyonu Projesi"yle ilgili imzalanan sözleşmenin toplam bedelinin 51 milyon 764 bin 332,48 dolar, tutarının da 81 milyon 665 bin 400,86 lira olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterinde bulunan "AB-412 EP SG" helikopterinin aviyonik modernizasyonunu sağlamak için SSB ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Görgün, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığının güncel ve gelecekteki operasyon kabiliyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan ASELFLIR R400D Elektro-Optik Sistem, KDU-45 Klavye Gösterge Birimi, SMFD-810 Gösterge ve Dahili Haberleşme Sistemi'ni içeren aviyonik sistemler ve navigasyon sistemlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş su üstü arama radarı entegre edilecek."