ASELSAN’dan 44 milyon euroluk anlaşma

1 Kasım 2022 tarihinde ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) arasında Milli Elektrikli Tren Setleri için Cer Zinciri ve Ekipmanları ile Tren Kontrol ve İzleme Sistemi Projeleri ile ilgili 44 milyon euroluk sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yoluyla duyuruldu.

Sözleşme ile ilgili KAP üzerinden yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) arasında Milli Elektrikli Tren Setleri için Cer Zinciri ve Ekipmanları ile Tren Kontrol ve İzleme Sistemi Projeleri ile ilgili olarak 01/11/2022 tarihinde, toplam bedeli 44.903.859,- Avro tutarında iki sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2023-2025 yıllarında gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Milli Elektrikli Tren 10 bin km yol katetti

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Milli Elektrikli Tren Avrupa Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen hız ve frenleme gibi yüzlerce testi başarıyla geçmişti. Son testleri için raylara inen Milli Elektrikli Tren Seti, 10 bin km yol katederek Türkiye’yi yaklaşık beş kez dolaşmıştı.

500’ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların yıl sonu içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, basın mensuplarıyla bir araya gelerek son gelişmeler hakkında bilgi vermişti. Bu kapsamda Aba, "Türkiye’yi 5 defa katettik. Bu aracın maksimum işletme hızı 160 kilometre. Bu araçla tam 10 bin kilometre yol yaptık. Yani herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye’yi 5 defa katettik yani. Zaten aracımız raylarda ama yılsonunda inşallah çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Şuana kadar 3 setimiz tamamlandı ve seri üretimimiz devam ediyor.

Şimdiye kadar 30’a yakın Milli Tren için gövde ürettik. Yani bu demektir ki 6 dizilik gövde üretimi tamamlandı, hala üretim devam ediyor. Milli Trende duraksama yok. Test aşamalarını gerçekleştirdiğimiz trenimiz 160 kilometre hıza toplamda 153 saniyede ulaşıyor. Ve standartlar gereği maksimum hızını sıfıra bin metre mesafede düşürebiliyor. Trenimizde son testler yapılıyor, 3 aylık süreç içerisinde çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DefenceTürk