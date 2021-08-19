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Ekonomi ASELSAN'Dan 40 milyonluk sözleşme!
Ekonomi

ASELSAN'Dan 40 milyonluk sözleşme!

ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi ile ilgili 40,3 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 12:29:00 -
ASELSAN'Dan 40 milyonluk sözleşme!

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT arasında, Savaş Sistemleri ile ilgili toplam bedeli 40,3 milyon avro olan bir sözleşme imzalanmıştır. İşbu sözleşme kapsamında ASELSAN, Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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