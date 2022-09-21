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Teknoloji ASELSAN'dan 32 milyon dolarlık dev anlaşma
Teknoloji

ASELSAN'dan 32 milyon dolarlık dev anlaşma

Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik, aviyonik sistemleri içeren 31,81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 17:42:00 -
ASELSAN'dan 32 milyon dolarlık dev anlaşma

ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan 31.81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, anlaşma hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aviyonik sistemlerdeki ASELSAN mühendisliğinin milli gücünü global arenaya taşımaya devam ediyoruz. Ülkemize, sektörümüze ve dünya havacılığına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

 

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