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ASELSAN'dan 194,6 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında 194,6 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:48
ASELSAN'dan 194,6 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında 194 milyon 600 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı atış kontrol sistemi ihtiyacına yönelik olarak, 14 Aralık'ta toplam bedeli 194 milyon 600 bin dolar tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:48
  1. ASELSAN
  2. KAP

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