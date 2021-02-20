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Ekonomi ASELSAN’dan 100 bininci üretim
Ekonomi

ASELSAN’dan 100 bininci üretim

ASELSAN, kendi tesislerinde “35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu (HSSM) ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki (PMT) Sözleşmesi” kapsamında, bugüne kadar 100 bin adet mühimmat elektroniği üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:05:00 -
ASELSAN’dan 100 bininci üretim

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen ve 29 Aralık 2017’de imzalanan sözleşme kapsamında “ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat” üretiliyor. Sözleşme çerçevesinde bugüne kadar 100 bin adet mühimmat elektroniğinin ASELSAN tesislerinde imalatı tamamlandı. “ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat” hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor. Böylece namlulu sistemlerin etkili hava savunma silahları olarak kullanılabilmelerine imkan sağlanıyor. Modernize Çekili Top ve KORKUT sistemleri, ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile kullanıldığında savaş uçağı, helikopter gibi geleneksel hava hedeflerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı da etkili oluyor.

Savunmanın önemli bir unsuru

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat, ASELSAN ana yükleniciliğinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ile geliştirildi ve katmanlı hava savunmanın önemli bir unsuru oldu. ASELSAN’da kurulan Otomatize Mühimmat Elektroniği Üretim Hattı’nda 100 bin adet mühimmat elektroniği üretiminin tamamlanmasıyla ilgili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki tedbirler dikkate alınarak kısıtlı katılımla kutlama yapıldı. Proje kapsamında kazanılan tecrübe ve bilgi birikimiyle çok çeşitli kalibre ve tipte akıllı mühimmat kısa sürede geliştirilebiliyor.

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