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ASELSAN'a FETÖ operasyonu

Ankara'da, FETÖ soruşturması kapsamında ASELSAN ve HAVELSAN çalışanlarına düzenlenen operasyonlarda 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

14 Aralık 2018 Cuma 11:11
ASELSAN'a FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi şirketlerindeki örgüt üyelerine yönelik soruşturmada 24'ü ASELSAN, 1'i ise HAVELSAN'da olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

48 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt içerisinde "mahrem imam/abi" konumunda olan kişilerle ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün operasyonel GSM hatlarını kullandıkları belirlenen 24 ASELSAN, bir HAVELSAN aktif çalışanı ile bu kuruluşların yanı sıra TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen 17, özel sektörde çalıştığı ve örgüt adına mühendislerle irtibat kurduğu belirlenen 6 olmak üzere, toplam 48 kişi hakkında gözaltı ve adreslerinde arama kararı verildiği belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, savunma sanayi şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerinin tespitine yönelik soruşturmaya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının teknik desteğiyle devam edildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:11
  1. Ankara
  2. ASELSAN
  3. HAVELSAN

YORUM YAZ

  • MilletMillet48 dk önce
    Aselsanın bu durumda olduğunu daha önce iddia etmiştim Tam temizlendiği kanaatim yok . Buradan yetkilileri uyarıyorum Türk Telekom ,Ptt,Türksat ve bağlılarının da çok iyi gözden geçirilmesini tavsiye ediyorum Çünkü buralar Devletimizin en kritik kuruluşlarıdır. Bu itlerin buralarda sürüsüne bereket
Bugünkü Akit

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