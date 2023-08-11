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Teknoloji ASELSAN’a büyük kazanç: 929 milyon lira ve 76 milyon dolarlık ortalığı karıştıran, yeni dev siparişler
Teknoloji

ASELSAN’a büyük kazanç: 929 milyon lira ve 76 milyon dolarlık ortalığı karıştıran, yeni dev siparişler

Yeniakit Publisher
2023-08-11 18:48:00 - 2023-08-11 19:15:29
ASELSAN’a büyük kazanç: 929 milyon lira ve 76 milyon dolarlık ortalığı karıştıran, yeni dev siparişler

ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde iki basamak birden yükselerek 47'nci sırada yer alırken Aselsan ile SSB arasında imzalanan sözleşmede değişiklik yapıldı. Kazanç getirecek.

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile yürüttüğü kent güvenliği projesine dair anlaşmada sözleşme değişikliği yapıldı.

Anlaşma değişikliği ile ASELSAN’a toplamda 929.268.100 Türk Lirası ve 75.864.350 dolar tutarında ek bir “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi” siparişi verildi. Bu yeni sipariş kapsamında, ileri teknoloji ürünlerinin 2026 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Söz konusu sözleşme değişikliğinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği belirtildi. Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklama yapıldı: ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin 11.08.2023 tarihinde sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN’a toplam 929.268.100,- TL ve 75.864.350,- ABD Doları tutarında ilave “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi” siparişi verilmiştir.

İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

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