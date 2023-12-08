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Teknoloji Aselsan yetkilisi açıkladı: Yapay zekada korkunç senaryo!
Teknoloji

Aselsan yetkilisi açıkladı: Yapay zekada korkunç senaryo!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 16:06:00 - 2023-12-08 16:08:10
Aselsan yetkilisi açıkladı: Yapay zekada korkunç senaryo!

'Yapay Zekâ Teknolojileri' başlıklı söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları’nın 62. Konuşmacısı olan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel; yapay zekânın hata yapabileceğini, bu hataların ciddi olaylara hatta katliamlara sebep olabileceğini söyledi.

'Yapay Zekâ Teknolojileri' başlıklı söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları’nın 62. Konuşmacısı olan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel; yapay zekânın hata yapabileceğini, bu hataların ciddi olaylara hatta katliamlara sebep olabileceğini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 62’nci konuşmacısı Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel oldu. ‘Yapay Zekâ Teknolojileri’ başlığıyla düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Furkan Kamanlı üstlendi. Söyleşide ‘Teknofest’in Türkiye sanayisine katkılarının önemi’ ve ‘yapay zekâ güvenlikleri’ konularının üzerinde durulurken, öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı. Programın tamamı üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den istenildiği zaman izlenebiliyor.

Yapay zekânın birçok insanı heyecanlandırırken birçok insanı da ürküttüğünü belirten Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, “Faydalarını sayarak bitiremeyeceğimiz yapay zekânın tehlikeli olabileceğinin, bu nedenle her zaman tedbirli ve dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Kontrol dışına çıktığında elbette çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yapay zekâ ile kontrol edilen savunma veya saldırı sistemleri herhangi bir sebeple siber saldırılara maruz kalabilir. Yapay zekânın hata payı, ciddi olaylara sebep olabilir ve bu da katliama yol açabilir. Sadece silahlar ve savunma sistemleri üzerinden konuşulmamalı. Yapay zekâ artık her alanda faaliyet gösteriyor. Otonom araçlar, sürücüsüz araçlar olarak yollara çıkmaya başladı. Dünyada, bu otonom araçlarda yapay zekâ sayesinde gideceğimiz yolu belirleyen şerit takip sistemleri, tehlike algılama sensörleri gibi özellikler bulunuyor” dedi.

Teknofest’in Türkiye’nin geleceğinde çok önemli bir rol oynadığına ve Aselsan’ın da bu alanda aktif olduğuna değinen Yücel, “Teknofest gibi festivaller keşke benim gençliğimde de olsaydı. Orada gençlerle buluşmak ve gözlerindeki heyecanı görmek geleceğe umutla bakmamı sağlıyor. Siber güvenlik, yapay zekâ ve bulut bilişim sistemleri alanlarında birçok teknoloji hamlesi yapılıyor. Robotlar, otonom araçlar, roket yarışmaları gibi birçok proje, savunma sanayisine ve Türkiye'nin sanayisine katkı sağlıyor. Teknofest'e Roketsan ve Türksat gibi Türkiye'nin öncü kuruluşları paydaş olarak destek veriyor. Biz de orada hem değerli gençlere mentörluk yapıyoruz hem de belirli yarışmalarda hakemlik ve jüri üyeliği yapıyoruz. Buradaki değerli fikir ve ürünlerin ülkemize kazandırılması için Aselsan Girişimcilik Modeli’ni Teknopark İstanbul'da bir girişimcilik merkezi ile hayata geçiriyoruz. İlgisini çeken ve bu alana ilgi duyan kardeşlerimizi bekliyoruz. Eğer bir fikri varsa, özellikle şirketleşme aşamasına da gelmişse, biz ona ofis vererek, mentörlük yaparak, Aselsan'ın belirli prototip atölyelerini kullanımlarına açarak hayallerindeki ürünü yapmalarına imkan sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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