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Gündem ASELSAN ve BAYKAR aynı projede!
Gündem

ASELSAN ve BAYKAR aynı projede!

ASELSAN, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olabilmek için BAYKAR'ın öncülük ettiği Gençlere Tablet bağış kampanyasının davet çağrısına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 12:55:00 -
ASELSAN ve BAYKAR aynı projede!

ASELSAN, BAYKAR tarafından depremzede öğrencilerin eğitimine destek olmak adına başlatılan Gençlere Tablet bağış kampanyasına katıldı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın çağrısına katılan ASELSAN, Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladıklarını duyurdu.

ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey gençlerimizin parlak geleceğinin önünde duramaz. Teknofest paydaşı olarak, ASELSAN'ımızın Asil Derneği üzerinden YKS ve LGS'ye girecek afet bölgesindeki öğrenciler için 10.000 tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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