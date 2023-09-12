ASELSAN Türk savunma sanayisinin gözü olacak: GÖKKUBBE’si C-RAM sistemi siparişi! Görevlerine hazır

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da düzenlenen DSEI 2023 Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı, bugün kapılarını açtı. ASELSAN, DSEI 2023 ile birlikte GÖKKUBBE ve KORKUT ürünlerini ilk kez uluslararası arenada sergiledi.

SavunmaSanayiST' com tarafından DSEI’da edinilen bilgilere göre; artan ve gelişen hava tehditlerine karşı ASELSAN, GÖKKUBBE Hava Savunma Sistemi’ni geliştirdi. ASELSAN tarafından geliştirilen her türlü hava savunma sistemi ile sensöre ev sahipliği yapabilecek sistem, ihtiyaca göre farklı konfigürasyonlara sahip.

Nokta, alan ve bölge hava savunması gerçekleştirebilecek kapasitedeki GÖKKUBBE’de; KORKUT, HİSAR-A+, HİSAR-O+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK ve SİPER gibi hava savunma sistemleri görev yapabilecek. Öte yandan yine STR, KALKAN, MAR ve AKR gibi radar sistemleri de GÖKKUBBE’de bulunuyor.

İlk Görev: KORKUT C-RAM

GÖKKUBBE Sistemi’nin geliştirme faaliyetleri devam ederken, paralelinde test faaliyetlerine başlanıldı. Bu kapsamda KORKUT Hava Savunma Top Sistemi ile C-RAM görevlerini gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir kazanım elde edildi.

KORKUT Hava Savunma Top Sistemi, 2016 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. KORKUT üzerinde birtakım değişiklikler yapan ASELSAN, sistemi C-RAM diye bilinen roket, top ve havan tehditlerine karşı etkili hale getirdi.

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Bu doğrultuda kısa süre önce gerçekleştirilen testler sırasında KORKUT, C-RAM kategorisindeki bir hava hedefine karşı başarıyla denendi. Test senaryosu kapsamında radarla tespit ve takip edilen hedefe, KORKUT Silah Sistemi tarafından üzerinde bulunan AKR Radarı aracılığıyla kilit atıldı ve angajman gerçekleştirildi.

KORKUT tarafından ateşlenen parçacık sayısı arttırılmış 35mm’lik ATOM Akıllı Mühimmatı ile söz konusu hava hedefi, az sayıda mühimmat sarf edilerek başarıyla imha edildi. Böylelikle GÖKKUBBE Sistemi içerisinde yer alan KORKUT’un, C-RAM görevini gerçekleştirebileceği doğrulanmış oldu.

C-RAM ihtiyacına Türk çözümü

Dünya’da birçok ülke tarafından seyir füzesi ve uçak gibi hava soluyan hedeflere ve balistik füzelere karşı savunma sistemi geliştirirken; roket, havan ve top mühimmatlarını imha etme kabiliyetine sahip sistemlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Bu alandaki temel zorluğun ise roket, havan ve top mühimmatlarının hem düşük radar kesit alanına sahip olması hem de kolay konuşlandırabilmeleri sayesinde ani saldırılarda kullanımları olarak biliniyor.

Hem sensör hem de silah sistemi alanlarındaki tecrübelerini birleştiren ASELSAN, böylelikle hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem de dost ve müttefik ülkelerin C-RAM ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.