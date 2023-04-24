ASELSAN, TEKNOFEST’e ve tekno maceralara hazır

ASELSAN’ın en çok ilgi gösterilen paydaşlar arasında yer aldığı TEKNOFEST, 27 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek. ASELSAN, geleneksel hale gelen festivalde 200 metrekarelik Tekno Macera Platformu ile 200 metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerle buluşacak. Festivalde ASELSAN’ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera da çocuklarla buluşacak. Festivalde eğlenceli teknolojik etkinliklerin yer aldığı Tekno Macera Platformuna ayrılan alanda 9-12 yaş arası çocuklara özel olarak hazırlanan uzay temalı beş farklı deneyim alanı oluşturulacak. Beş gün sürecek festivalde Türkiye’nin dört bir yanından TEKNOFEST heyecanına ortak olan genç beyinler arasında kıyasıya yarışmalar düzenlenecek.

Gençler kıyasıya yarışacak

ASELSAN, TEKNOFEST 2023’te bilime ve teknolojiye meraklı gençleri İnsansız Su Altı Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zekâ yarışmaları ile buluşturacak. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması, 36 finalist takımın katılımı ile gerçekleştirilecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması da 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi havuzunda kırk finalist takımın katılımı ile yapılacak. Toplam 1.401 başvurunun olduğu yarışmada takımlar sırası ile tasarım, kritik tasarım ve su altında görev gösterimi videosu aşamalarını geçerek finalist olmaya hak kazanacak. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, 2019 yılından itibaren ASELSAN öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

ASELSAN’ın yeni sistemleri sergilenecek

ASELSAN standında yerli imkanlarla geliştirilen yirmiye yakın sistem sergilenecek. Kalpleri TEKNOFEST için atan gençler, ASELSAN’ın ASLAN insansız kara aracı, ERTUĞRUL bomba imha robotu, AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi, İHASAVAR Anti-Drone RF Jammer ve Akıncı İHA 45cm SatCom Anten gibi yerli ve milli ürünlerini deneyimleme imkanına sahip olacak.

“TEKNOFEST, projelerle ses getirecek”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Türkiye’nin milli gururu olan ASELSAN’ımız, gençlerin ve çocukların heyecanına ortak olmak için tüm gücüyle TEKNOFEST’te yer alacak” dedi. Prof. Dr. Haluk Görgün, binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan festivalle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında düzenlenecek TEKNOFEST’te geri sayım sürerken, heyecanımız da artıyor. Festival sayesinde kendini bilime ve teknolojiye adayan, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizle, daha büyük hedeflere koşacağız. Bizler de Türkiye’nin teknoloji devi ASELSAN ailesi olarak dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlerimizle buluşmanın gururunu yaşayacağız. Türkiye’nin geleceğine hazırlanırken, gençlerimizin dünya çapında ses getirecek proje ve fikirlerinin de TEKNOFEST’ten çıkacağına inanıyoruz. Bu nedenle festivalin gençlerimizin kendilerini ispatlayacağı önemli bir platform olarak düşünüyoruz. Festivalde deneyimlerimizi aktaracağımız gençlerimizin fikirlerinden yararlanma imkanı bulacağız. Bu vesileyle tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı yeni teknolojilerimizin sergileneceği TEKNOFEST alanındaki milli heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. TEKNOFEST’te ASELSAN mühendislerinin geliştirdiği sistemlerimizle hem cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümünün coşkusunu yaşayacağız hem de ileri teknolojimizle yarınlarımıza kapı aralayacağız. Yerli ve milli teknolojinin göz bebeği olan ASELSAN’ımız ülkemizin bağımsız savunma teknolojilerinin öncüsü olmaya devam edecek.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO