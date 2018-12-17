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ASELSAN tarafından üretildi! Hırvat gemisine Türk Muhafız

Hırvatistan’ın milli imkanlarla tasarladığı devriye botu, ASELSAN tarafından üretilen 30mm Muhafız Otomatik Top Sistemi ile donatıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:04
ASELSAN tarafından üretildi! Hırvat gemisine Türk Muhafız

Hırvatistan’ın milli imkanlarla ürettiği devriye botu, 7 Aralık Cuma günü düzenlenen törenle Hırvat Donanmasına (HRM) teslim edildi. OOB-31 “Omiš” adı verilen devriye botu, ASELSAN tarafından üretilen 30mm Muhafız Otomatik Top Sistemi ile donatıldı. Hırvatistan Deniz Kuvvetleri (HRM), proje kapsamında 4 adet daha devriye gemisi daha üretileceğini açıkladı.

Stabilize bir silah sistemi

16 mürettebata sahip olan OOB-31 “Omiš” devriye botu; 43,25 metre uzunluğa ve 240 ton ağırlığa sahip. Çelik ve Alüminyum alaşımı ile üretilen bot; 1 adet ASELSAN üretimi MUHAFIZ baş topu, 2 adet 12.7mm makinalı tüfek ve hava hedefleri için 4 adet MANPADS silah yüklerine sahip.

Baş topu olarak kullanılan MUHAFIZ Sistemi; Termal Kamera, TV Kamera ve Lazer Mesafe Ölçme cihazı takılabilen, Silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine ve modüler yapıya sahip bir stabilize silah sistemidir.

(Savunma SanayiST)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:22
  1. ASELSAN

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