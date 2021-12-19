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Siyaset ASELSAN hakkında atıp tutmuştu... Orhan Bursalı'dan geri vites!
Siyaset

ASELSAN hakkında atıp tutmuştu... Orhan Bursalı'dan geri vites!

ASELSAN'ın Katar'a devredildiği saçmalığını ortaya atan Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "Abartılı değerlendirmemi düzelttim" diyerek geri vites yapmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 13:16:00 - 2021-12-19 13:20:28
ASELSAN hakkında atıp tutmuştu... Orhan Bursalı'dan geri vites!

Muhalefetin ısıtıp ısıtıp halkın önüne sürdüğü "ASELSAN Katarlılara satıldı" yalanı, son günlerde yine dolaşıma sokuldu. Hiçbir somut delilleri olmadan sadece AK Parti hükümetini yıpratmak için Katar üzerinden yalan haberlere imza atarak kendilerini rezil eden muhalifler, ASELSAN'ın yaptığı açıklamaların ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

ASELSAN'dan 'Katar' iddialarına cevap
ASELSAN'dan 'Katar' iddialarına cevap

Teknoloji

ASELSAN'dan 'Katar' iddialarına cevap

ASELSAN'ın Katarlılara verildiği yalanını dolaşıma sokanlardan biri olan kemalist Orhan Bursalı da Twitter'dan yaptığı açıklamasında, kendi değerlendirmesinin "Abartılı" olduğunu kabul etti.

Daha önce, "Bence peşkeşte bir adım atıldı sanki..." diyerek Cumhuriyet'in "Resmen ilan edildi: Savunma sanayisinin göz bebeği ASELSAN 'QATAR'lı oldu!" haberini paylaşan Bursalı, daha sonra şunları yazdı:

"Bu paylaşımımdaki abartılı değerlendirmemi son tvitimdeki Aselsan duyurusuyla düzelttim.."

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