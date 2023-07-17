ASELSAN! Dev şirketin açıklaması: Hem yüksek maaş hem de KPSS şartsız fırsat! Personel alımı yapıyor!

Türkiye'nin önemli savunma sanayi şirketi ASELSAN, KPSS şartı olmadan yüksek maaşlı personel alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, ASELSAN'ın resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Alımların yapılacağı alanlar ve başvuru koşulları belirlendi. Detaylar haberin devamında yer alıyor. İşte detaylar...

SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ ASELSAN'DAN KPSS ŞARTSIZ YÜKSEK MAAŞLI PERSONEL ALIMI

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi ASELSAN, yüksek maaşlı personel alımı için başvuru şartlarını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartları karşılamaları gerekmektedir. İlk olarak, başvuru yapılan pozisyonla ilgili alandan mezun olmak önemli bir kriterdir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin 18 yaşından büyük olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları ve görevlerini yerine getirecek bir sağlık sorunları olmaması gerekmektedir. İşte ayrıntılar...

ASELSAN, yeni personel alımı için ilan yayımladı ve bu ilanda çeşitli pozisyonlar belirtildi. Alım yapılacak pozisyonlar arasında component mühendisliği, full stack, Java yazılım mühendisliği, komuta kontrol sistem mühendisi, otonomi araştırma mühendisi, pazar geliştirme uzmanı ve uzman yardımcısı, seyrüsefer sistemleri, tasarım mühendisi, kamera modülü, sistem mühendisi, elektronik tasarım mühendisi, güvenlik mühendisi, komponent mühendisi, insansız deniz araçları proje mühendisi, farklı proje mühendisleri, algoritma geliştirme mühendisliği ve komuta kontrol sistem mühendisi gibi çeşitli görevler bulunuyor.

Bu ilan, iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor çünkü başvuracak adaylar KPSS gibi bir sınav şartı olmadan ASELSAN'a başvuru yapabilecekler. Şirket, alımlar için gerekli nitelikleri belirtti ve adayların başvurulan pozisyonla ilgili alandan mezun olmalarını istiyor. Bunun yanı sıra, adayların 18 yaşından büyük olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları ve sağlık sorunlarının görevlerini yerine getirmelerine engel olmaması gerekiyor.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylar, ASELSAN'ın resmi internet sitesine başvuruda bulunabilirler. İnternet sitesindeki ilanlarda, başvuru süreci, gereken belgeler ve başvurulan pozisyonlarla ilgili daha fazla bilgi bulunmaktadır. Adaylar, detayları dikkatlice inceleyerek başvurularını tamamlayabilirler.

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ASELSAN'ın KPSS şartı olmadan yüksek maaşlı personel alımı, savunma sanayi sektöründe kariyer yapmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Şirketin ilanında belirtilen çeşitli pozisyonlar, adayların farklı uzmanlık alanlarında çalışma imkanı elde etmelerini sağlıyor. Bu alımlar, iş arayanlar için heyecan verici bir adım olabilir ve ASELSAN gibi saygın bir şirkette çalışma imkanı sunuyor.

Başvuruda bulunacak adaylar, detaylı bilgilere ASELSAN'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. Bu bilgiler arasında başvurulan pozisyonlarla ilgili daha fazla ayrıntı, başvuru süreci ve gereken belgeler gibi konular yer almaktadır.

ASELSAN'ın KPSS şartı olmadan yüksek maaşlı personel alımı, iş arayanlara büyük bir fırsat sunmaktadır. veteknoloji' haberine göre: İlgili pozisyonlardan birine uygun niteliklere sahip olan adaylar, ASELSAN'ın resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunarak çalışma fırsatını yakalayabilirler. Bu alımlar, savunma sanayi sektöründe kariyer yapmak isteyenlere önemli bir adım olabilir. Adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgelerle başvurularını tamamlamaları önemlidir.

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