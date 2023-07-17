Dünya devi için Rusya kararı ilan etti! Rusya'dan Apple'a casusluk suçlaması, ambargo! O haber kafaları karıştırdı

Pazartesi gününden itibaren, ülkenin ticaret bakanlığı iPhone'ların tüm "iş amaçlı" kullanımını yasaklayacak. Rusya'nın telekomünikasyon ve kitle iletişim bakanlığı da dahil olmak üzere diğer kurumlar ya halihazırda benzer yetkilere sahipler ya da yakında bunları uygulamaya başlamayı planlıyorlar. Times, yasağın tüm Apple ürünlerini kapsadığını bildirdi. Ancak bazı durumlarda yetkililer, üzerlerinde iş yazışmaları açmamaları koşuluyla bu cihazları kişisel kullanım için kullanmaya devam edebilecek.

Apple, Rusya’nın geçen Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Apple Pay'e erişimi kesti. Daha sonra Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurdu. O sırada Apple, işgalden zarar gören "tüm insanların yanında" olduğunu belirterek, kararın işgale bir yanıt olduğunu açıkça belirtti.

Rusya'dan Apple'a casusluk suçlaması

Yasak, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) haziran başında Apple cihazlarını içeren "ABD istihbarat teşkilatları tarafından yürütülen bir casusluk operasyonunu" ortaya çıkardığını iddia etmesinden sonra geldi. FSB, ülkenin NATO ülkelerindeki diplomatik misyonları tarafından kullanılanlar da dahil olmak üzere binlerce iPhone'a izleme yazılımı "bulaştığını" söyledi. FSB, Apple'ın ajanlara "çok çeşitli kontrol araçları" sağlamak için ABD sinyal istihbaratıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını (kanıt göstermeden) iddia etmeye devam etti. teknolojioku'ya göre: Teknoloji devi, "herhangi bir Apple ürününe arka kapı oluşturmak için hiçbir hükümetle çalışmadığını ve asla çalışmayacağını" belirterek bu iddiaları yalanladı.

Aslında bu hareket daha geniş anlamda, Rusya hükümetinin yabancı teknolojiye olan bağımlılığını azaltma arzusunu yansıtıyor. The Times'ın belirttiği gibi, Başkan Vladimir Putin geçen yıl bir kararname imzalayarak "kritik bilgi altyapısında" yer alan kurumların 2025 yılına kadar yerel olarak geliştirilen yazılımlara geçmesini emretti.

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