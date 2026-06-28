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Aktüel ASELSAN Çocuk Şenliği’nin son durağı Bursa oldu
Aktüel

ASELSAN Çocuk Şenliği’nin son durağı Bursa oldu

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ASELSAN Çocuk Şenliği’nin son durağı Bursa oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan ASELSAN Çocuk Şenliği'nin yeni durağı Bursa oldu. Şenlik, 5 Temmuz'a kadar Bursa'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklara bilim ve teknoloji deneyimi sunan ASELSAN Çocuk Şenliği, Bursa'da çocuklarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan ASELSAN Çocuk Şenliği'nin yeni durağı Bursa oldu. Şenlik, 5 Temmuz'a kadar Bursa'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlik, ASELSAN'ın yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonu ile çocuklar için interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinlikler sunuyor. ASELSAN'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan Tekno Macera, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmayı ve teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirilmesini desteklemeyi hedefliyor.

Tekno Macera Tırı, hem ziyaret edilen illerdeki katılımcı çocuklar ile etkileşimi artırmayı hem de bilime ve teknolojiye olan ilgiyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bursa'daki şenlik alanında, insanlık tarihine yön veren kritik buluşlar, bu buluşların arkasındaki kaşifler ve söz konusu teknolojilerin günümüzde ASELSAN'ın inovasyon yaklaşımına ilham kaynağı oluşunu aktaran Müze Sergi Alanı yer alıyor.

Ayrıca, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile zenginleştirilmiş "Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu" İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı ile katılımcılara yeni nesil, deneyim odaklı bir öğrenme ortamı sunuluyor.

Etkinlik çerçevesinde, Tekno Macera'nın baş kahramanlarından olan "ASEL" karakteri, 2D motion tekniğiyle hareketlendirilerek görselleştirilerek, dinamik anlatım dili ve özgün seslendirme altyapısı ile desteklenerek çocuklarla bire bir etkileşim kuracak şekilde hayata geçirildi. Bu yapı sayesinde çocukların keşif, öğrenme ve deneyim süreçlerine aktif katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Tüm bu deneyim alanlarını tamamlayacak şekilde, içerik Bilim Şov ve çeşitli saha aktiviteleri ile zenginleştirilerek çocukların bilim ve teknolojiye yönelik ilgisinin artırılması planlanıyor

ASELSAN Çocuk Şenliği, Bursa durağının ardından, 11 Temmuz-19 Temmuz'da Van'da, 1 Ağustos-9 Ağustos'ta Nevşehir'de 22 Ağustos-29 Ağustos'ta Ordu'da, 5 Eylül-10 Eylül'de Kayseri'de, 12 Eylül-20 Eylül'de Kahramanmaraş'ta, 10 Ekim-18 Ekim'de Diyarbakır'da, 24 Ekim -1 Kasım'da İzmir'de, 7 Kasım-15 Kasım'da Adana'da çocuklarla buluşacak.

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