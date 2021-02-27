ASELSAN çalışanları ve aileleri Türkiye Sigorta güvencesinde

Yakup Sarıçiçek

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, Ankara’da düzenlenen törende Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün karşılıklı protokol imzaladı. Aile bireyleriyle beraber yaklaşık 15 bin kişiden oluşan ASELSAN ailesi Türkiye Sigorta’nın ayrıcalıklı hizmetlerinden poliçe başlangıç tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlanabilecek. Ayrıca ASELSAN emeklileri ile birlikte ASELSAN İştirakleri ve Tedarikçileri de çalışanlarla aynı avantajlardan faydalanarak talep ettikleri planlara sahip olabilecekler. Benli, 83 milyona ulaşma hedefiyle 38 bölgede 2 bin 500 çalışanı ve 7 bin 500 dağıtım kanalının özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, bununla beraber güçlü sektör yolculuklarına yeni yol arkadaşları eklemekten mutlu olduklarını dile getirdi. Benli, “2020 yılını sektör lideri unvanı ile kapatan Türkiye Sigorta, 2021 için daha güçlü ve iddialı hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda yeni yol arkadaşlarımız ile sektör yolculuğumuzda daha güçlü ilerliyoruz. ASELSAN ile yaptığımız protokol ile tüm ASELSAN çalışanları ve aileleri Türkiye Sigorta’nın sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerinden yararlanarak sağlıkların güvence altına alabilecekler. Bu başarılı iş birliğinde emeği geçen tüm ASELSAN ve Türkiye Sigorta ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Haluk Görgün ise “Bizim en büyük değerimiz yerleşkelerimiz, binalarımız, laboratuvarlarımız değil, her biri birbirinden değerli 9 bine yakın çalışma arkadaşımızdır. Arkadaşlarımızın hayat kalitesini artıracak her imkanı sağlamak bizim en önemli önceliklerimizden biri” açıklamasında bulundu.