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Ekonomi ASELSAN 66,8 milyon avroluk imza!
Ekonomi

ASELSAN 66,8 milyon avroluk imza!

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle radar, sınır güvenlik ve haberleşme sistemleri ihracatına ilişkin 66 milyon 750 bin avroluk imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:52:00 -
ASELSAN 66,8 milyon avroluk imza!

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşteri ile radar, sınır güvenlik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 66 milyon 750 bin avro olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022-2024 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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