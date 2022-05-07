ASDEP mülakat sonuçları | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mülakat sonuçları açıklandı!

ASDEP sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ASDEP sınav sonucuna nasıl bakılır, mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?' sorularının cevabını merak edenler için süreç sona erdi. ASDEP mülakat sonuçları belli oldu. 12 Nisan'da tamamlanan mülakat sonuçları yayınlandı. İşte ASDEP mülakat sonuç sorgulama ekranı ve 4 bin 175 personel alımına ilişkin detaylar...

ASDEP 4 BİN 175 PERSONEL ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabından ASDEP sözlü mülakat sonuçlarının açıklandığını şu sözlerle duyurdu:

"Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavın sonuçları internet sitemizde yayınlandı.

Sınavda başarılı olan tüm yeni çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep birlikte 85 milyona hizmet götüreceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (ASDEP) PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Konuya ilişkin yapılan açıklama:

"06.01.2022 tarihinde duyurulan 4175 pozisyon için 02.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Personel alımı sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları kariyer kapısı üzerinden görülebilecek olup ayrıca adaylara e-posta yoluyla sonuç bilgisi gönderilecektir. Tercihler için ayrıca duyuru yapılacaktır."

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILDI? (ASDEP)

Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),

Sosyal Çalışmacı (4/B),

Psikolog (4/B) ,

Fizyoterapist (4/B) ,

Çocuk Gelişimcisi (4/B) ,

Diyetisyen (4/B),

Öğretmen (4/B),

Avukat (4/B),

Hemşire (4/B),

Diğer Sağlık Personeli,

Büro Personeli

Yurt Yönetim Personeli (4/B).