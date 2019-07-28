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ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Baytar: ‘Başarı, sınav kağıtlarındaki yuvarlakları doldurmak değildir’

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Nevfel Baytar, "Ülkemizde başarı sınavlarda yuvarlakları doldurabilmek olarak algılanıyor. Bu algıyı kırmamız gerekiyor." dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:43

 Taha Emre ÖZDEMİR   ANKARA 

Üniversite sınavında başarılı olan adayların tercih süreci devam ederken, Yeniakit.com.tr'ye konuşan ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Nevfel Baytar, üniversite eğitiminde yabancı dilin önemine vurgu yaparak,  "Dil eğitimi konusunda çok yoğun bir program uyguluyoruz. Hukuk Fakültesi ile Dini İlimler yüzde 30 Arapça eğitim verirken bu ikisi dışındaki bütün bölümler İngilizce eğitim yapıyor." ifadelerini kullandı.

'Türk insanı İngilizce konuşamıyor'

Türk insanının başta İngilizce olmak üzere yabancı dil öğrenme konusunda yetersiz kaldığını belirten Baytar, şunları söyledi:

"Üretime yönelik beceriler denilen konuşma ve yazma eğitimlerine yoğunlaştık. ASBÜ'de hazırlık öğrencileri yaklaşık 110 kadar sınava giriyor. Bunların 15'i de konuşma sınavıdır. Türk insanı İngilizce konuşamıyor. Bunu aşmanın biraz kültürel bir yoldan geçtiğini düşünüyorum. Maalesef öğrencilerimize konuşma sınavı uygulamazsak konuşmuyor. Yazma sınavı yapmazsak yazmıyor. Dinleme sınavı olmazsa dinlemiyor. Bunları kırmayı başardığınız anda öğrenciler gerçekten üretmeye başlıyorlar."

'Yabancı dil öğrenirken ısrarcı olunmalı'

Bireylerin kendi çabaları ile de yabancı dil öğrenebileceğini söyleyen Baytar, sözlerine şöyle devam etti:

"İngilizce öğrenen bireylerin ısrarcı olması gerekiyor. Eğitimci olarak eğer sürekliliği sağlayabilir ve öğrenciyi yaptığı ya da yapmadığı konulardan dolayı sorumlu tutmayı başarırsanız bir bilinç oluşturmuş olursunuz. Başarı sınavda yuvarlakların içini doldurmak olarak algılanıyor. Bu algıyı kırmamız gerekiyor. İnternet platformunda bire bir dersler de var. Bu programları takip eden bir kişi her gün yarım saat ayırarak yurtdışında her işini görecek şekilde rahatlıkla yabancı dil öğrenebilir."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:43
  1. ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Nevfel Baytar
  2. eğitim

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